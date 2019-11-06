Polonya Bağımsızlık Bayramı resepsiyonu

06.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:14

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Joanna Pilecka, Polonya'nın Erasmus programına katılan Türk öğrenciler için ilk tercih olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Her yıl yaklaşık 3 bin Türk genci, bu program çerçevesinde anavatanımı ziyaret ediyor." dedi.

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunca Hilton Otel'de düzenlenen Polonya Bağımsızlık Bayramı resepsiyonunda konuşan Pilecka, ilişkileri 605 yıla dayanan iki devlete çok sık rastlanmadığını vurgulayarak, Lehistan Krallığı ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin 15. yüzyıla kadar uzandığını söyledi.

Pilecka, Osmanlı Devleti'nin Polonya'nın parçalanmasını ve Avrupa haritasından silinmesini asla kabul etmediğini dile getirerek, "Osmanlı misafirperverliği, Polonya'nın bölünmesini kabul etmeyen Polonyalı vatanseverlerin Osmanlı Devleti'ne sığınmasını beraberinde getirdi. Böylece Michal Czajkowski (Sadık Paşa) önderliğinde Polonyalıların köyü Polonezköy kurulmuş oldu. 19. yüzyılda gelen göçmenlerin torunları Polonezköylü misafirlere de bu akşam gönülden hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.

Polonya'nın Erasmus programına katılan Türk öğrenciler için ilk tercih olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını anlatan Pilecka, şunları kaydetti:

"Her yıl yaklaşık 3 bin Türk genci, bu program çerçevesinde anavatanımı ziyaret ediyor. Leyla Gencer ve Nazım Hikmet gibi son dönem yetenekli Polonyalı göçmenleri saymazsak aralarında Türk milli bilinç fikrine önayak olan Konstanty Borzecki'nin de (Mustafa Celaleddin Paşa) bulunduğu 19 yüzyıl Polonya göç dalgası örneğinde olduğu gibi genç neslin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da derinleştireceğine kuvvetle inanıyorum. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, görevlerimiz arasında yer aldığı için bu amaca hizmet eden Polonya Ticaret Ofisi de kısa bir süre önce İstanbul'da faaliyete geçirildi."

Kaynak: AA