Polonya, Avustralya'ya 1 milyon doz korona virüs aşısı sattı
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Polonya, Avustralya'ya 1 milyon doz korona virüs aşısı sattı

Polonya, Avustralya'ya 1 milyon doz korona virüs aşısı sattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya, vatandaşlarının korona virüs aşısına ilgisizliği üzerine 1 milyon doz Pfizer/BioNtech aşısını Avustralya'ya sattı.

Polonya, vatandaşlarının korona virüs aşısına ilgisizliği üzerine 1 milyon doz Pfizer/BioNtech aşısını Avustralya'ya sattı.

Polonya, bugüne kadar nüfusunun yalnızca yüzde 47'sinin korona virüs aşısına ilgi göstermesi üzerine depolarında bulunan 1 milyon doz Pfizer/BioNtech aşısını Avustralya'ya sattı. 18 milyon kişinin aşılandığı ülkede sürü bağışıklığı için toplumun yüzde 70'inin aşılanması gerekirken, hükümet elindeki korona virüs aşılarını ziyan olmaması için satmaya karar verdi. Stoklarındaki aşı sayısının vatandaşların ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğunu belirten Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, "Satın aldığımız aşılar hem vatandaşlarımızın ihtiyacını güvenceye almaya hem de ihtiyaç duyan başkalarını desteklemeye izin verir nitelikte. Bu sorumlu ve dayanışmacı bir politika" dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, yardımlarından ötürü Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'ye teşekkür ederken, 1 milyon doz aşının 530 bininin son günlerde korona virüs vakalarında artış gözlenen Güney Galler Eyaleti'ne gönderileceğini bildirdi. Geri kalanının ülkenin diğer eyaletlerinde kullanılacağını aktaran Morrison, aşıların ilk partisinin ise bu akşam ülkeye ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Ülkeye halen teslimatı yapılmakta olan aşıların daha önce kontratı yapılmış aşılar olması dolayısıyla söz konusu teslimatı askıya alamayan Polonya, aşıları diğer ülkelere satma kararı almıştı. Polonya Sağlık Bakanlığı daha önce ellerindeki aşıların 500 bin dozunu İspanya ve Portekiz'e, 1 milyon dozunu Ukrayna'ya, 400 bin dozunu da Gürcistan'a satacağını bildirmişti.

(Ebru Orhan/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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