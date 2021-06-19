Polonya Avrupa Ferdi Şampiyonası
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Polonya Avrupa Ferdi Şampiyonası

Polonya Avrupa Ferdi Şampiyonası
Habermetre - Haberler | Toplum

Masa Tenisi Erkek ve Kadın A Milli takımı sporcuları, Polonya'nın başkenti Varşova'da 22-27 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele edecekler.

Masa Tenisi Erkek ve Kadın A Milli takımı sporcuları, Polonya'nın başkenti Varşova'da 22-27 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele edecekler. Toplam 39 ülkeden sporcuların katılacağı Avrupa Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkeklerde İbrahim Gündüz, Batuhan Ulucak, Talha Yiğenler, kadınlarda ise Sibel Altınkaya, Ece Haraç ve Özge Yılmaz temsil edecek. Avrupa Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler, çiftler ve karışık çiftler karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: Habermetre

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