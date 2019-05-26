Polonya AP seçimleri için sandık başında

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin dördüncü ve son gününde Polonyalılar, 20 AB üyesi ülkeyle birlikte sandık başında. AP'ye 52 parlamenter gönderecek ülkede 866 aday yarışırken, ülkede 30 milyona yakın seçmen bulunuyor.

Polonyalılar, AP parlamenterlerini belirlemek için sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başladı. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 21.00'e kadar sürecek. 29 milyon 994 bin seçmenin bulunduğu Polonya'da 27 bin 286 sandık kuruldu. 866 adayın yarıştığı seçimlerde Polonya AP'ye 52 parlamenter gönderecek.

Son yapılan anketlere göre yarışı az bir farkla iktidardaki milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) önde götürürken, PiS'i ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu (PO) liderliğinde Modern Parti (Nowoczesna), Polonya Halk Cephesi (PSL), Demokratik Sol İttifak (SLD) oluşturulan Avrupa Koalisyonu (Koalicja Europejska) takip ediyor. AP'ye girmesine kesin gözle bakılan bir diğer parti ise eski milletvekili, bir dönem Slupsk Belediye Başkanlığı da yapmış olan Robert Biedron'un partisi İlkbahar (Wiosna). Biedron'un partisi, kilisenin egemen olmadığı bir siyaseti, laik devleti savunuyor. Resmi sonuçlar Pazartesi akşamı ya da Salı sabahı açıklanacak.

Kayıtlı seçmen sayısı 427 milyon

Dünyanın en büyük seçim organizasyonlarından olan Avrupa Parlamentosu seçimleri 23 Mayıs Perşembe günü başladı. 26 Mayıs Pazar akşamına kadar sürecek seçimlerde kayıtlı bulunan seçmen sayısı 427 milyon iken, 28 AB üyesi ülkeden parlamentoya gönderilecek parlamenter sayısı ise 751. Geçtiğimiz günlerde İngiltere, Hollanda, İrlanda, Çekya, Letonya, Malta, Slovakya'nın oy kullandığı seçimler bugün geri kalan 21 AB üyesi ülke vatandaşlarının oy kullanmasıyla tamamlanacak. AP seçimleri, önümüzdeki 5 yılda AB'nin siyasi geleceğini belirlemesi açısından önem taşıyor. Popülist söylemler, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve ırkçılığın etkisini gittikçe arttırdığı Avrupa'da, AB karşıtı aşırı sağ partilerin AP'de gücünü arttırmasına kesin gözüyle bakılıyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA