Polonya Ankara Büyükelçiliğinden Belarus'ta Polonyalıların tutuklanmalarıyla ilgili açıklama

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Belarus'taki Polonyalı azınlıklara yönelik baskıların artması ve Polonyalıların tutuklanmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Belarus'taki Polonyalı azınlıklara yönelik baskıların artması ve Polonyalıların tutuklanmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Belarus'un Minsk kentindeki yetkililerin, Belarus'taki azınlıklara yönelik baskılarını artırdığı belirtilerek, "Bu eylemlerin en bariz kurbanları ise Polonyalı azınlığın üyeleri oldu. 23 Mart'ta, Belarus Polonyalılar Birliği Başkanı Andelika Borys, toplu gösteri düzenleme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ortaya atılan uydurma suçlamalarla Grodno kentinde tutuklandı. İki gün sonra, bir gazeteci, bir blog yazarı ve Belarus Polonyalılar Derneği'nin kıdemli bir üyesi de gözaltına alındı. Andelika Borys 15 gün hapis cezasına çarptırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Polonya Dışişleri Bakanlığının, Belarus Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarını geri çağırdığının anımsatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belarus diplomatik temsilcisine, Belarus yetkilileri tarafından gerçekleştirilen bu eylemlerin, ülkenin ulusal azınlıklarını korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerine ve Polonya ulusal azınlığını korumaya yönelik Polonya-Belarus'un ikili taahhütlerine aykırı olduğuna dair net bir mesaj iletildi. Belarus Polonyalılar Birliği'nin faaliyetleri, Polonya kültürünün ve geleneklerinin korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra, Lehçe eğitim ve Lehçe dil öğrenimini desteklemeye odaklanmaktadır. Polonya kimliğini ortadan kaldırmakla eşdeğer bu tutuklamalar, sadece Polonya ile olan iyi ilişkilere darbe vurmakla kalmayıp, aynı zamanda Belarus'un çok kültürlülük geleneğine de zarar vermektedir. Belarus Polonyalılar Birliği Başkanının ve gözaltına alınan Polonyalı azınlığın diğer üyelerinin en kısa sürede serbest bırakılması ve Polonyalı azınlığın temsilcilerine yönelik keyfi zulmün sona erdirilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Azınlıkların konuşma özgürlüğü, etnik, kültürel, dilsel ve dini kimliklerini koruma ve geliştirme hakları bulunmaktadır. Azınlıklar, miraslarını korudukları ve geliştirdikleri için yargılanamazlar. 1992'den bu yana, Polonya ile Belarus arasında yapılan Antlaşma ve diğer uluslararası hukuk kuralları bu özgürlüğü güvence altına almıştır. Belarus'taki Polonyalı azınlığın sayısı 300 bin ila 1.1 milyon arasındadır. Onlar da diğer azınlıklar gibi atalarını hatırlamak, kendi geleneklerini korumak ve geliştirmek istemektedir. Belarus Polonyalılar Birliği de kültürü ve eğitimi destekleyerek onlara yardımcı olmaktadır."

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, "Belarus yetkililerini kendi iç sorunlarını rehine almadan, sakin bir şekilde çözmeye çağırıyorum, çünkü Belarus'ta yaşayan Polonya toplumuna yapılan son saldırıyı ben böyle görüyorum" şeklinde açıklamada bulunarak, Minsk'teki yetkilileri tutuklanan Polonya toplumu üyelerini serbest bırakmaya çağırdığının hatırlatıldığı açıklamada, "Başbakan, gözaltı konusunu Perşembe günü yapılacak AB zirvesinde de bizzat gündeme getireceğini belirtti. Uluslararası toplumu bu haklı davayı desteklemeye çağırıyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı