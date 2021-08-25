Polonya, Afganistan'dan tahliye uçuşlarını bu gece sonlandırıyor

Polonya, Afganistan'ın başkenti Kabil'den gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını bu gece sonlandırıyor.

Polonya, Afganistan'ın başkenti Kabil'den gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını bu gece sonlandırıyor. Polonya, bugüne kadar gönderdiği 12 uçakla 800'e yakın kişiyi tahliye etti.

Afganistan'daki tahliyelerin sona ermesine günler kala Polonya, tahliye uçuşlarını sona erdiriyor. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz yaptığı açıklamada, bu gece Özbekistan'dan gelecek son uçakla Kabil Havalimanı'ndan düzenledikleri tahliye uçuşlarının sona ereceğini duyurdu. Son iki uçaktan birinin Polonya'ya geleceğini, diğerinin ise Özbekistan'dan bu gece kalkış yapacağını bildiren Przydacz, Afganistan'daki tüm Polonya vatandaşlarının ve kendileriyle çalışan tüm Afgan personelin tahliye edildiğini aktardı.

ABD'li ve İngiltereli mevkidaşları ile yaptığı görüşmeler ve güvenlik konusunda hazırlanmış raporların derinlemesine analizinden sonra Polonyalı diplomatları ve askerleri tehlikeye atamayacaklarını belirten Przydacz, tahliye operasyonlarında temel hedeflerine ulaştıklarını ifade etti. Şu an yoldaki uçakta bulunan 100 kişiden 50'sinin Litvanya ile çalışan Afganlar olduğunu aktaran Przydacz, tahliye uçuşlarının sona ermesinin ardından Polonya ordusuna mensup askerlerin bir süre daha Kabil'de görev yapacaklarını bildirdi.

Polonya bugüne kadar yolladığı 12 uçakla 800'ye yakın kişiyi Afganistan'dan tahliye etti.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı