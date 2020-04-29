Polonya, 4 Mayıs'tan itibaren korona virüs önlemlerini gevşetiyor Polonya'da 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren korona virüs önlemlerinin kısmen gevşetilmesi kararlaştırıldı.

Polonya'da 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren korona virüs önlemlerinin kısmen gevşetilmesi kararlaştırıldı. Buna göre ülkede sosyal mesafe ve sıkı hijyen kuralları gözetilmek kaydıyla 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren alışveriş merkezleri, oteller, kreşler, kütüphaneler, sanat galerileri ve müzeler yeniden açılacak.

Polonya korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemleri kısmen gevşetme kararı aldı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında salgınla mücadele kapsamında 12 Mart tarihinden itibaren aşamalı olarak devreye soktukları kısıtlamaların 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla kısmen gevşetileceğini söyledi. Bu kapsamda alışveriş merkezleri, oteller, kütüphane, sanat galerileri ve müzelerin yeniden hizmete açılacağını belirten Başbakan Mateusz Morawiecki, ülke çapında askıya alınan fizik tedavi ve rehabilitasyon seanslarına da tekrar başlanacağını aktardı. Açılacak bu mekanlarda 2 metrelik sosyal mesafe ve katı hijyen kuralları gözetileceğini belirten Morawiecki, 6 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla da ebeveynleri çalışan çocukların küçük gruplar şeklinde kreşlere kabul edilmeye başlanacağını bildirdi.

Başbakan Morawiecki'nin bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklama Polonya'da korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinin ikinci ayağını oluşturuyor. Hükümet ilk olarak 20 Nisan tarihinde vatandaşların orman ve parklardan yararlanma yasağını kaldırmış, marketlerde kasa başına 3 müşteri sayısını ise 5'e çıkarmıştı. Aynı şekilde 4 Mayıs itibarıyla bazı spor ve rekreasyon sahalarının açılacağını bildirilmiş, Polonya birinci futbol ligi olan Ekstraklasa maçlarının 29 Mayıs, dünyaca ünlü motosiklet yarışması Speedway Ekstraliga'nın ise 12 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı. Ülkede herşeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda önlemlerin gevşetilmesinin üçüncü etabında kuaför salonları, güzellik salonları ve gastronomi mekanlarının açılması, dördüncü etapta ise sinema, tiyatro, fitness kulüpleri, masaj ve solaryum salonlarının açılması planlanıyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA