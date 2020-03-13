Polonya 15 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor
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Polonya 15 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Polonya, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 15 Mart Pazartesi itibarıyla tüm sınırlarını kapatma kararı aldı.

13.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:45
Polonya 15 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Polonya, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 15 Mart Pazartesi itibarıyla tüm sınırlarını kapatma kararı aldı.

Başbakan Mateusz Morawiecki düzenlediği basın toplantısında tüm hava ve demiryolu seferlerinin askıya alınacağını duyurdu. Alınan önlemlerin milyonlarca Polonyalının hayatında büyük kısıtlamalara yol açacağını belirten Morawiecki, söz konusu önlemlerin virüsün yayılmasını durdurmak için kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki düzenlediği basın toplantısında korona virüsün Avrupa'da hızla yayılmasını karşısında yaptıkları değerlendirme neticesinde hükümet olarak, "Acil Salgın Durumu" ilan etmeye karar verdiklerini söyledi. Bu kapsamda 15 Mart Pazartesi günü itibarıyla ülkenin tüm sınırlarının yabancılara kapatılacağını bildiren Mateusz Morawiecki, "Bu tarihten itibaren ülkeye dönen tüm Polonya vatandaşları 14 gün süreyle karantinaya alınacak" şeklinde konuştu.

Tüm uluslararası hava ve demiryolu seferlerinin de askıya alınacağını bildiren Morawieki, sınırların yalnızca malların geçişine açık olacağını ifade etti. Hükümet olarak aldıkları kararların milyonlarca Polonyalının hayatını derinden etkileyeceğini ifade eden Polonya Başbakanı, söz konusu önlemlerin korona virüsün yayılımını önlemek için kaçınılmaz olduğunu belirtti. Polonya hükümetinin aldığı diğer önlemler ise şöyle:

"13 Mart Cumartesi gününden itibaren alışveriş merkezlerinde yalnızca gıda satışı yapan dükkanlar, eczaneler ve çamaşırhaneler açık olacak. Aynı tarih itibarıyla ülke çapındaki tüm restoran, kafe, bar, eğlence kulübü ve kasinoların faaliyetlerine duruma göre uzatılmak kaydıyla 14 gün süreliğine ara verilecek. 50'den fazla kişinin biraraya geleceği hiçbir toplantıya izin verilmeyecek. Ülke içindeki uçak ve tren seferleri ise eskisi gibi devam edecek."

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İHA

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