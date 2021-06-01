Polonya 12-15 yaş arasındaki çocuklara korona virüs aşısına başlıyor
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Polonya 12-15 yaş arasındaki çocuklara korona virüs aşısına başlıyor

Polonya 12-15 yaş arasındaki çocuklara korona virüs aşısına başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya, 12-15 yaş arasındaki çocukları korona virüse karşı aşılamaya başlıyor.

Polonya, 12-15 yaş arasındaki çocukları korona virüse karşı aşılamaya başlıyor. 7 Haziran'da başlayacak aşılama programıyla 2 buçuk milyon çocuğun aşılanması hedefleniyor.

Polonya Başbakanlık Ofisi Şefi ve Hükümet Aşılama Programı Sorumlusu Michal Dworczyk, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ve Milli Eğitim Bakanı Przemyslaw Czarnek ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 12-15 yaş arası çocukları korona virüse karşı aşılamaya başlayacaklarını duyurdu. "Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile Tıp Konseyimizin önerileri doğrultusunda hükümet 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren 12-15 yaş arası çocuklara korona virüs aşısı yapılmasını kararlaştırdı" diyen Michal Dworczyk, bu kapsamda 24 bin eğitim kurumundaki 2 buçuk milyon öğrencinin aşılanacağını aktardı. Çocukların şimdilik aşı merkezlerinde aşılanacağını ifade eden Dworczyk, önümüzdeki Eylül ayından itibaren de okullarda aşı kampanyasına başlayacaklarını duyurdu. 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar üzerinde aşı çalışmalarının halen sürdüğünü aktaran Michal Dworczyk, Eylül ayı itibarıyla çalışmaların sonuçlarının netleşmiş olacağını, sonucun olumlu olması durumunda bu yaş grubunu da aşılamaya başlayabileceklerini kaydetti.

20 MİLYONU AŞKIN KİŞİ AŞILANDI

EMA geçtiğimiz Cuma günü Pfizer-BioNTech firması tarafından üretilen Comirnaty koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay vermişti. Bugüne kadar 20 milyon 85 bin kişinin aşılandığı 38 milyona yakın nüfuslu Polonya'da 17 Mayıs tarihi itibarıyla da 16 ve 17 yaş grubu için aşılama takvimi açılmıştı.

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü verilerine göre, ülkede son 24 saat içerisinde 588 yeni vaka tespit edildi, 111 kişi de hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana ise ülkede 2 milyon 872 bin 868 korona virüs vakasına rastlanılırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 73 bin 856 kişiye ulaştı.

(Ebru Orhan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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