Polonezköy'de 200 Vosvos, 'En Cici Vosvos' festivalinde yarıştı
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Polonezköy'de 200 Vosvos, 'En Cici Vosvos' festivalinde yarıştı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

Polonezköy'de 200 Vosvos, 'En Cici Vosvos' festivalinde yarıştı Beykoz Polonezköy'de 200'den fazla klasik 'Vosvos' otomobilin bir araya geldiği 'En Cicimiz Vosvos' festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Polonezköy'de 200 Vosvos, 'En Cici Vosvos' festivalinde yarıştı

İSTANBUL - Beykoz Polonezköy'de 200'den fazla klasik 'Vosvos' otomobilin bir araya geldiği 'En Cicimiz Vosvos' festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 25.si düzenlenen festivalde en cici, en bakımlı, en orijinal gibi kategorilerde kazanan otomobillere ödüller de verildi. Festivalde bir araya gelen birbirinden farklı Vosvoslar havadan görüntülendi.

Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği tarafından düzenlenen 'En Cici Vosvos' festivalinin 25.si düzenlendi. Etkinlikte, Vosvos olarak bilinen Volkswagen marka klasik otomobil modelinden yaklaşık 200 adet otomobil bir araya geldi. Birbirinden farklı tasarım ve renkte olan Vosvosların sergilendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde aynı zamanda en cici, en bakımlı, en orijinal gibi farklı kategorilerde oylanan Vosvos otomobillerin kazananlarına ödüller de verildi.

Festivale katılan Süleyman Yücetaş "Yaklaşık yedi, sekiz seneden beri vosvosçuyum. Yirmi beşincisi düzenlenen Vosvos Festivali'ndeyiz. En cicimiz festivali. Tabii burada kendi ruhumuzu buluyoruz. Araçlarımız ortak kültürlerimiz var ama her araç insanın kendi karakterini yansıtıyor. Bence herkesin buraya gelmesi lazım diye düşünüyorum" dedi.

Cenk Hızdıl, "Yirmi beşincisini düzenlediğimiz geleneksel 'En Cicimiz Vosvos' festivalimiz var. Yaklaşık iki yüzün üzerinde araç burada. Gayet güzel gayet keyifli, ailecek, çoluğuyla çocuğuyla geldiler, kamp yapıyorlar. Çeşitli yarışmalarımız var. En orijinal, en bakımlı, en cici ve bunun Vosvos ve benzerindeki yarışmalar geleneksel hale geldi. Burada gördüğünüz şekilde aday araçlarımız var" diye konuştu.

Gürcan Pınarcı ise, "Bu sene ilk defa böyle bir festivale katılıyorum. Buraya geldikten sonra farklı insanlarla, farklı ortamla tanışmış oldum. Çok marjinal bir ortam geldi bana. Arkadaşlarımın vosvos arabaları vardı festivallere gidiyorlardı. Beni çağırdılar bu sene. Gayet eğlenceli bir ortama denk geldim. Araba merakım var zaten ama bundan sonra da bir klasik araba alırım diye düşünüyorum. Buraya herkesin gelip bu festivallere herkesin katılıp bu ortamı mutlaka görmesi lazım" dedi.

Festivalde bir araya getirilen birbirinden farklı Vosvoslar drone ile havadan görüntülendi.

Polonezköy'de 200 Vosvos, 'En Cici Vosvos' festivalinde yarıştı
Polonezköy'de 200 Vosvos, 'En Cici Vosvos' festivalinde yarıştı
Polonezköy'de 200 Vosvos, 'En Cici Vosvos' festivalinde yarıştı
Polonezköy'de 200 Vosvos, 'En Cici Vosvos' festivalinde yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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