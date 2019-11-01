Polonez'den 5 milyon euro kapasite artırım yatırımı

01.11.2019 17:22

Şarküteri sektörü şirketlerinden Polonez, Çatalca'daki 5 bin metre karelik kapalı alana sahip tesislerinde kapasiteyi yüzde 50 büyütme hedefiyle 5.0 milyon euro yatırım yapacak.

Şirketten yapılan açıklamada, "Polonez, yıllık 8,000 ton olan üretim kapasitesini 12,000 tona yükseltmeyi hedefliyor. Polonez, Polonez Chef ve İrem markalarını bünyesinde bulunduran, iki yıl içinde 5.0 milyon euro yatırım yapmayı planlayan Trakya Et, her yıl cirosunu yüzde 20 artırmak hedefiyle ürün grubunu geliştirmeye dolayısıyla Ar-Ge yatırımlarına odaklanmış durumda" denildi.

Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy, "Bu yıl yüzde 20'nin üzerinde büyüme öngörüyoruz. 2020 yılında da en az yüzde 20 büyüme hedefindeyiz; tonajda ise en az yüzde 10 büyüyeceğiz" dedi ve ekledi: "Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için yatırım yapmanız, Ar-Ge'nizi güçlendirmeniz gerekiyor. Geçen sene bu amaçla planladığımız yatırımları ertelemiştik. Bu yıl kaldığımız yerden devam ediyoruz."Öncelikle dilimleme ve paketleme hat sayımızı artıracağız. Bu arada mevcut hatlardaki makinelerin revizyonlarına da devam edeceğiz. 2 yıl içinde tesisimize ek bir bina daha inşa edeceğiz."Bu bağlamda fizibilite çalışmalarına başladık. Bu yeni alanda yeni hatların devreye girmesi ile birlikte ciddi bir kapasite artışımız olacak.

"Yeni kurulan pilot tesisimizdeki Ar-Ge çalışmaları neticesinde perakende ve ev dışı tüketime uygun ürünlerimize yeni çeşitleri de eklemeyi planlıyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA