Polonara, Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmayı bekliyor
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Polonara, Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmayı bekliyor

Polonara, Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmayı bekliyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferlerinden İtalyan forvet Achille Polonara, sarı-lacivertli takımın Avrupa'nın en iyi ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferlerinden İtalyan forvet Achille Polonara, sarı-lacivertli takımın Avrupa'nın en iyi ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan İtalyan basketbolcu, "Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Benim için Fenerbahçe Beko demek, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri demek. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarının önünde parkeye çıkacak olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Transferi sürecinde daha önce sarı-lacivertli takımda görev yapan Gigi Datome ve Nicolo Melli ile görüşüp görüşmediğine yönelik soruya Polonara, "İmzalamadan önce çok fazla konuşmadım çünkü Fenerbahçe'den gelen teklif benim için öncelikti. Kulübün bana ulaşmasından sonra menajerimle konuştuğumuzda diğer opsiyonlara çok gerek olmadığını ifade ettik. O nedenle bahsettiğiniz isimlerle imzadan sonra konuştum. Hepsi bana şehirle, organizasyonla ilgili çok olumlu şeyler bahsetti. Herhangi bir tavsiye ve yardıma ihtiyaç duymam halinde hazır olduklarını söylediler ama aktardıkları çok olumlu şeylerdi." diye cevap verdi.

Fenerbahçelilerin sosyal medyadan kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını söyleyen İtalyan oyuncu, "Şaşırdım ve mutlu oldum. İlk günden itibaren taraftarlardan çok fazla mesaj aldım. Hatta imzalamadan önce de mesajlar almaya başlamıştım. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Başantrenör Aleksandar Djordjevic'in yüksek basketbol IQ'suna sahip olduğunu kaydeden Polonara, "Oyuncularıyla konuşmayı, paylaşmayı ve tavsiyeler vermeyi seviyor. Müthiş bir oyunculuk kariyeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok yüksek bir basketbol IQ'suna sahip. Takımı nasıl yöneteceğini biliyor. Geçtiğimiz sezon takımını İtalya'da şampiyon yapan koçtan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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