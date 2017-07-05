Polizei'de G20 Alarmı

Dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı G20 Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'da yapılacak.



Zirveye ev sahipliği yapılacak olan Hamburg şehrinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İki gün boyunca tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği zirve için yaklaşık 15 bin polis görev yapacak.



Terör tehdidinin yanısıra aşırı sol gruplar için de önlem alınıyor. Farklı ülkelerden protesto için Hamburg'a gelen birçok sol gruba son günlerde binlerce kişinin daha eklenmesi bekleniyor.



Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere şiddet içeren gösterilere kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı:



"Barışçı gösteriler demokrasimiz için gayet olumlu. Ancak şiddet içeren protestolar anayasamızda yazılı olan toplanma özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez ve önlenmelidir."



Alman polisi zirve öncesinde anti-kapitalist gruplara karşı önleyici baskınlar düzenledi.



Yapılan aramalarda hafta sonu kullanılacağı düşünülen çok sayıda kesici ve yaralayıcı aletin ele geçirildiği duyuruldu.



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Tags: G20 Hamburg Güvenlik Polizeide Gösteri Almanya alarmı Gepost: 05 juli 2017