Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean...
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Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika