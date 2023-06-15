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Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean...

Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean...

Politika Haberleri

Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İsviçre Ankara Politika Haberler

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