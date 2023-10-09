Zonguldak ve Kdz. Ereğli'de Kafes Operasyonu: 3 Tutuklama

Zonguldak il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen Kafes operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Zonguldak il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde Kafes operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda Zonguldak il merkezinde 11 şüpheli, Ereğli ilçesinden 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 31 ille eş zamanlı düzenlenen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi.

Operasyon neticesinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 6 adet kesici ve delici alet ile 103 adet mermi ele geçirildi. Zonguldak'ta yakalanan 11 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken 8'i sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kdz. Ereğli ilçesinde gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken 5'i Kdz. Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. 5 şüpheli de sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - ZONGULDAK