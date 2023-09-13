Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığa bağlı uzman müfettişler görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklamalarda bulundu. Meydana gelen göçükten dolayı üzüntülerini dile getiren Işıkhan, "Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA