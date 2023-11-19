Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler başka infaz kurumlarına naklediliyor

CEZAEVİ BOŞALTILIYOR

Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle hükümlülerin başka infaz kurumlarına nakledildiğini duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında "Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır" dedi.

Ali Sencer ARSLAN/EREĞLİ (Zonguldak),