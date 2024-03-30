Zonguldak'ta yerel seçimler için propaganda serbestliği sona erdi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre, yarın yapılacak yerel seçimlere ilişkin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona ererken, Zonguldak'ta siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları da kaldırıldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Propaganda serbestliğinin sona ermesiyle siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları kaldırıldı. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, YSK'nın açıklayacağı bir tarihe kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda da gerçekleştiremeyecek. - ZONGULDAK