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Zonguldak'ta yasa dışı bahis ve kumar denetimi yapıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis, kumar ve oyun makineleri denetlendi. 3 bin 387 kişi sorgulandı ve 3 kişi hakkında işlem yapıldı.