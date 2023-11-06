Zonguldak'ta yasa dışı bahis ve kumar denetimi yapıldı
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis, kumar ve oyun makineleri denetlendi. 3 bin 387 kişi sorgulandı ve 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yasa dışı bahis, kumar ve oyun makineleri denetimi gerçekleştirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 49 ekip ve 155 personelin katılımıyla "Yasa Dışı Bahis", "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada; 3 bin 387 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda, yoklama kaçağı olarak aranan toplam 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika