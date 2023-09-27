Zonguldak'ta Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Zonguldak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığına yönelik olarak eş zamanlı olarak Sis Operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Zonguldak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığına yönelik olarak eş zamanlı olarak Sis Operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu il merkezinde Tütün işletmeciliği yapan A.K. (40) isimli şahsın işyerinin depo olarak kullandığı bölümünde yapılan aramalarda 82 paket Mükerrer Bandrollü Kaçak Tütün ve 612 kg Kıyılmış Açık Tütün ele geçirildi. Y.U.(35) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 1 adet elektronik sigara, 1 adet akıllı saat ve 2 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Kdz. Ereğli Büro Amirliğince Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini B.A. (31) isimli şahsın yaptığı bir tütün dükkanında yapılan denetlemelerde 29 bin adet doldurulmuş makaron ve (31) adet bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Toplamda 3 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan tahkikata başlanıldı. - ZONGULDAK