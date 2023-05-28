Zonguldak'ta sandıklar kapatıldı, sayım başladı
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Zonguldak'ta saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla oy sayımı başladı. Zonguldak'ta Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy verme işleminin bitmesi ile sandık başkanları mühürleri açtı. Görevliler önce zarfları sandıklardan çıkararak saydı. Zarfların kontrol edilmesinin ardından oyların sayımına geçildi.
Zonguldak'ta sandıklar kapatıldı, sayım başladı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla oy sayımı başladı.
Zonguldak'ta Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy verme işleminin bitmesi ile sandık başkanları mühürleri açtı. Görevliler önce zarfları sandıklardan çıkararak saydı. Zarfların kontrol edilmesinin ardından oyların sayımına geçildi.