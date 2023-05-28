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Zonguldak'ta sandıklar kapatıldı, sayım başladı

Zonguldak'ta sandıklar kapatıldı, sayım başladı

Politika Haberleri

Zonguldak'ta saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla oy sayımı başladı. Zonguldak'ta Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Zonguldak'ta saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla oy sayımı başladı.

Zonguldak'ta Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy verme işleminin bitmesi ile sandık başkanları mühürleri açtı. Görevliler önce zarfları sandıklardan çıkararak saydı. Zarfların kontrol edilmesinin ardından oyların sayımına geçildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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