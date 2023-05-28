Zonguldak'ta 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Zonguldak'ta oy verme işlemi başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.

Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. SGK hizmet binasına oy kullanmak için gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı. Vatandaşlar imza attıktan sonra kimliklerini teslim alarak sandık bölgesinden ayrıldı.