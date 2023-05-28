Zonguldak'ta oy verme işlemi başladı

Zonguldak'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı.