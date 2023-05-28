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Zonguldak'ta oy verme işlemi başladı

Zonguldak'ta oy verme işlemi başladı

Politika Haberleri

Zonguldak'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı.

Zonguldak'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. SGK hizmet binasına oy kullanmak için gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı. Vatandaşlar imza attıktan sonra kimliklerini teslim alarak sandık bölgesinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yüksek Seçim Kurulu Zonguldak Politika Haberler

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