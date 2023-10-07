Zonguldak'ta Organize Suç Operasyonu: 18 Gözaltı

Zonguldak'ta 31 ille eş zamanlı düzenlenen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin sorgusu sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi.

Zonguldak'ta 31 ille eş zamanlı düzenlenen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin sorgusu sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik olarak aralarında Zonguldak'ın da bulunduğu 31 ilin katılımıyla Kafes operasyonu düzenlendi. Operasyonda Zonguldak il merkezinde 11 şüpheli, Ereğli ilçesinden 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon neticesinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 6 adet kesici ve delici alet ile 103 adet mermi ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK