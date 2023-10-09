Zonguldak'ta Kafes Operasyonu: 3 Tutuklama

Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında kent merkezinde yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken, 8'i güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde yakalanan 7 zanlının da emniyetteki sorguları tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı, 5'i ise adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 10'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Operasyon kapsamında, Zonguldak il merkezinde 11, Karadeniz Ereğli ilçesinde de 7 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerinde 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kesici ve delici alet ile 103 mermi ele geçirilmişti.