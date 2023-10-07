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Zonguldak'ta 'Kafes' Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Kafes' operasyonu kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kesici ve delici alet ile 103 mermi ele geçirildi.