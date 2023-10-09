Zonguldak'ta 'Kafes' Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 31 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda Zonguldak kent merkezinde 11, Ereğli ilçesinde de 7 şüpheli, 'Kafes' adlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 bıçak ve kılıç ile 103 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası şüphelilerden 5'i serbest kaldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. 13 şüphelinin hem Zonguldak hem Ereğli adliyesindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika