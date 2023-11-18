Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda 6 şahıs hakkında işlem yapıldı ve 2 şüpheli tutuklandı. Ayrıca trafik kontrollerinde 3 sürücüye toplamda bin 308 lira trafik idari yaptırımı uygulandı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince huzur uygulaması düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 42 ekip 33 uygulama noktasında 132 personelin katılımıyla 00: 00 ile 18: 00 saatleri arasında "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 729 şahıs, 448 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda, özel hayatın gizliliği ihlal suçundan 2, tehdit suçundan 2 ve yoklama kaçağı olarak aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan trafik kontrollerinde; 3 sürücüye, toplamda bin 308 lira trafik idari yaptırımı uygulandı. - ZONGULDAK