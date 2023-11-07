Zonguldak'ta Hekim Sen İl Temsilciliği İsrailli Doktorlara Tepki Gösterdi

İsrailli doktorların Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını istemesine Zonguldak'taki doktorlardan tepki

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Hekimsen İl Temsilciliği, Gazze Şeridi'nde yer alan Şifa Hastanesi'nin silahlı grupların üssü olduğunu iddia edip bombalanmasını isteyen İsrailli doktorlara tepki gösterdi.

Zonuldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelen Hekim Sen İl Temsilciliği üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Bildiri yayınlayan bir grup İsrailli doktorun Şifa Hastanesi'nin silahlı grupların üssü olduğunu iddia ederek bombalanması talebine sert bir dille tepki gösteren Hekim Sen İl Temsilcisi Hilal Hocagil, hastanelerin hedef gösterilmesinin ilk kez bir hekim grubu tarafından yapılmasını ağır bir dille eleştirdi.

Hilal Hocagil, zulüm altında bile sivilleri koruyan Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti. Açıklamanın arından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafının yer aldığı mankenin üzerine üzerine kanı temsilen vişne suyu döken doktorlar, İsrailli doktorlara tepkilerini sürüdrdü.

Mankene hekimlik andı asılmasının ardından doktorlar görev yerlerine hareket etti.