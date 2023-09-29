Zonguldak'ta Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Hayvancılık Yapan Çiftçi Psikolojik Şiddet İddiasında Bulundu

Zonguldak'ın Durupınar Köyü'nde Genç Çiftçi projesinden faydalanan Ercan Arık, köy muhtarı ve azalarının kendisini engellemek için psikolojik şiddete başvurduğunu iddia etti. Köy muhtarı ise suçlamaları reddetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Durupınar Köyünde "Genç Çiftçi" projesinden faydalanarak hayvancılığa başlayan Ercan Arık, iddiasına göre köy muhtarı ve azalarının "Köy ahır korkuyor" diyerek kendisini engellemek için psikolojik şiddete uğradığını söyledi. Köy muhtarı ise iddiaları kabul etmeyerek suçlamaları reddetti.

İddialara göre olay Devrek ilçesine bağlı Durupınar köyünde yaşandı. Genç Çiftçi projesinden faydalanan Ercan Arık bir süre önce köydeki evinin yakınına ahır kurarak büyükbaş hayvan beslemeye başladı. Hayvancılık yaparken engellendiğini, araziye elektrik telleri bağlandığını öne süren Arık, mağdur edildiğini söyledi. Ercan Arık, önce hayvanlarının otlatılmasının engellendiğini sonra ise "ahırı kokuyor" diye şikayet edildiğini söyledi.

Arık şikayetin ardından köye uzmanların gelerek inceleme yaptığını ancak herhangi bir sorun olmadığını söyleyerek "Şikayet üzerine köye gelen uzmanların incelemesinden anlımızın akıyla çıktık. Kendi köyümde bana yapılmak istenilen her türlü engellemelere rağmen hayvancılık yapmaya, üretmeye devam edeceğim" dedi.

Hayvanlarının arazide otlamasının engellendiğini öne süren Arık, "Hayvanların geçişi engellendi. Daha önceden elektrik telleri açık bir şekilde araziye dikildi. Çocuğumu ve hayvanlarımı elektrik çarptı. Biz yüz yüze bakıyoruz diye şikayetçi olmadık. Gerekli yerlere bildirdim. Üzerinde hiçbir önlem levha yok. Ben şehirden köye tarımcılık yapmak çiftçi olmak için yerleştim ama biz engelleniyoruz. Ahır kokuyor diye şikayet edilince 2023 yılındayız. Bu köye tarım ve hayvancılığı ben getirmedim. Benden başka yapanlar da var. Herkesin evinin altında hayvan vardı. Ben hayvancılık yapmaya başlayınca bir takım kişiler engel olmak istiyor. Biz bu işe devlet destekli başladık. Devletimiz sağ olsun bizler usulsüzlüklere göz yummadığımız için delil ve belgeler ile konuştuğum için psikolojik baskı altında bırakılıyoruz" dedi.

İHA muhabirinin telefonla ulaştığı köy muhtarı M.B. ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. M.B., "Ben kesinlikle bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben ahır kokuyor diye bir şikayet etmedim. Muhtarlıklardaki 30. yılım doluyor. Ben hep hizmet etmek için çaba gösterdim. Devrek'te bizim köyün kadar yolları asfalt olan köy yoktur. Sel geldi yolları mahvetti. Bununla ilgili yazışmalarımızı yaptık. Kadastro çıkan sonucu bekliyoruz. Ercan Arık'ın iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Psikolojik tedavi alması gerekli, ben gerekli yerlere başvuruda bulunurum. Onaylanırsa yapılır . Elimde benim hakkımda yazmış olduğu mesajlar var. Sadece onunla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulundum. Başka hiçbir şekilde şikayet etmedim" cümlelerineyerverdi. - ZONGULDAK