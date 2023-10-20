Zonguldak'ta düzensiz göçle mücadele operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 589 kişi ve 482 araç sorgulandı, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince, 150 personelin katılımıyla düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, 48 ekiple 33 uygulama noktasında 150 personelin katılımıyla düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda 3 bin 589 şahıs, 482 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan 2, çocuk, hayvan ve insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak suçundan 1 ve 6284 sayılı Kanun çerçevesinde hakkında zorlama hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i adli makamlarca tutuklandı. - ZONGULDAK