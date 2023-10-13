Zonguldak'ta Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 32 ekip 29 uygulama noktasında 128 personelin katılımıyla 00.00 ile 18.00 saatleri arasında "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamalarda; 3 bin 876 şahıs, 416 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda, Karşılıksız Yararlanma Suçundan aranan 2, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 1 ve Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si adli makamlarca tutuklandı. - ZONGULDAK