Zonguldak'ta Doktorlar İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Protesto Etti

Zonguldak'ta doktorlar, İsrailli bir grup meslektaşlarının, Gazze Şeridi'nde yer alan Şifa Hastanesinin, 'Filistinli silahlı grupların üssü olduğu' iddiasıyla bombalanmasını istemesini protesto etti. Hekimsen Zonguldak İl Temsilciliği üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Zonguldak'ta doktorlar, İsrailli bir grup meslektaşlarının, Gazze Şeridi'nde yer alan Şifa Hastanesinin, "Filistinli silahlı grupların üssü olduğu" iddiasıyla bombalanmasını istemesini protesto etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelen Hekimsen Zonguldak İl Temsilciliği üyeleri, açtıkları dövizlerle İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Hekimsen İl Temsilcisi Doç. Dr. Hilal Hocagil, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın gözü önünde bir halkın uğradığı zulmün geldiği son nokta için toplandıkları belirtti.

Bu konuşmanın hiçbir dini, siyasi kuruluşu savunmak için değil insanlığa karşı katliama "dur" demek için yapıldığına dikkati çeken Hocagil, "Barışçıl dünya için farkındalık yaratmak, insanların savaşın etkileri ve barışın önemi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak temel kaidemiz olacaktır." diye konuştu.

"Mazlum Filistin halkının yanındayız"

Hocagil, savaşın yıkıcı etkilerinin insanlığın en derin yaralarına nüfuz ettiğini belirterek, "Her patlama, yitirilen bir geleceğin sembolüdür. Savaş, insanların ruhlarında, toplumların temellerinde ve dünyanın dokusunda derin yaralar açar. Bugüne kadar İsrail'in saldırılarında 4 binden fazlası çocuk, 3 binden fazlası kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. İsrail bu katliama son vermek yerine şiddetini daha da arttırarak bu kez de birçok hastanın tedavi gördüğü hastaneleri ve oralarda tedavi hizmeti vermeye çalışan doktorları hedef aldı." ifadesini kullandı.

Gazze'de "ABD, İngiltere destekli soykırım" tüm hızıyla devam ederken bu durumun "meslektaş" demekten utandıkları "İsrailli sözde doktorlar" tarafından desteklendiğini ifade eden Hocagil, "Hastanelerin hedef gösterilmesi ilk kez bir hekim grubu tarafından yapıldı. Bu insanlar temel insani kaide ve ahlaka sahip olmadıklarını göstermiş oldular." dedi.

Açıklama sonrası doktor önlüğü giydirilen mankene İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını asan doktorlar, temsilen beyaz önlüğe vişne suyu döktü, mankenin üzerine hekimlik andı asıldı.

İsrail'deki "HaMedash" isimli haber sitesinde yer alan habere göre, İsrailli bir grup doktor, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Şifa Hastanesi'nin "Filistinli silahlı grupların" üssü olduğunu iddia ederek, bombalanmasını isteyen bir bildiri yayımlamıştı.