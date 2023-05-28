Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turu İçin Oy Verme İşlemi Başladı

Zonguldak'ta vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Sabah erken saatlerde sandık kurulu başkan ve üyeleri hazırlıklarını tamamladı. Seçmenler oylarını kullanmaya başladı.

Zonguldak'ta vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti.

İşlemler öncesi sabah erken saatlerde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme işlemi için oluşturulan sınıflarda hazırlıklarını yaptı.

Görevlilerin oy pusulası, zarfları ve sandıkları mühürlemesinin ardından seçmenler Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasında oyunu kullanmaya başladı.

Emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı okullarda, saat 08.00 itibarıyla okul önleri ve sınıflarda yoğunluk görüldü.