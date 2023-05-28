Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta Cumhur İttifakı Seçim Coşkusu

Politika Haberleri

Zonguldak'ta 2. tur seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Cumhur İttifakı üyeleri Madenci Anıtı önüne gelerek seçim coşkusu yaşadı.

Zonguldak'ta Cumhur İttifakı seçim coşkusu yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2. tur seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Cumhur İttifakı üyeleri Madenci Anıtı önüne gelerek seçim coşkusu yaşadı.

2. tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden galip gelmesinin ardından Zonguldak'ta seçim coşkusu yaşandı.

Madenci Anıtı önünde bir araya gelen Cumhur İttifakı üyeleri; Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını kutladı. Kutlamalara Cumhur İttifakı üyelerinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve vatandaşlar da katıldı.

Bazı sürücüler ellerinde Türk Bayrakları ile konvoylar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title