Zonguldak'ta Cumhur İttifakı seçim coşkusu yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2. tur seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Cumhur İttifakı üyeleri Madenci Anıtı önüne gelerek seçim coşkusu yaşadı.

2. tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden galip gelmesinin ardından Zonguldak'ta seçim coşkusu yaşandı.

Madenci Anıtı önünde bir araya gelen Cumhur İttifakı üyeleri; Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını kutladı. Kutlamalara Cumhur İttifakı üyelerinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve vatandaşlar da katıldı.

Bazı sürücüler ellerinde Türk Bayrakları ile konvoylar oluşturdu.