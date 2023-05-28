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Zonguldak'ta Cumhur İttfiakı Kutlamalara Başladı

Zonguldak'ta Cumhur İttfiakı Kutlamalara Başladı

Politika Haberleri

Zonguldak'ta 2. tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının ardından Cumhur İttifakı üyeleri Madenci Anıtı önüne gelerek kutlamalara başladı.

Zonguldak'ta 2. tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının ardından Cumhur İttifakı üyeleri Madenci Anıtı önüne gelerek kutlamalara başladı.

2. tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden galip gelmesinin ardından Zonguldak'ta kutlamalar gerçekleştirildi. Madenci Anıtı önünde bir araya gelen Cumhur İttifiakı üyeleri; Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını kutladı. Kutlamalara Cumhur İttifakı üyelerinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve vatandaşlar da katıldı.

Bazı sürücüler ellerinde Türk bayrakları ile konvoylar oluşturdu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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