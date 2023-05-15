Zonguldak'ta AK Parti 3, CHP 2 milletvekili çıkardı

ZONGULDAK'ta 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 3, CHP 2 milletvekilliği kazandı.

457 bin 651 seçmene sahip Zonguldak'ta 1536 sandıkta oy kullanıldı. İl seçim kurulundan alınan kesin olmayan sonuçlara göre yapılan sayımda oyların 156 bin 287'sini alan AK Parti 3, 126 bin 851'ini alan CHP 2 milletvekili çıkardı. Mevcut milletvekilleri olan Deniz Yavuzyılmaz CHP'den ve Ahmet Çolakoğlu ise AK Parti'den Meclis'e girdi. AK Parti Eski İl Başkanı Muammer Avcı ile Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da AK Parti'nin diğer milletvekilleri oldu. CHP Ereğli eski İlçe Başkanı Eylem Ertuğ Ertuğrul ise CHP listelerinden milletvekili seçilerek Meclis'e girmeye hak kazandı.

Dr. Eylem Ertuğ Ertuğrul, 1976 yılında doğdu. Eylem Ertuğ Ertuğrul, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ereğli Echomar Hastanesi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladı. Sırasıyla GATA Tıp Fakültesi, Diyarbakır Askeri Hastanesi, özel Ereğli Echomar Hastanesi'nde çalışan Eylem Ertuğ Ertuğrul, Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyasete atıldı. 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimler öncesinde CHP Ereğli İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ertuğrul, evli ve bir çocuk babası.