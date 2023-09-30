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Zonguldak'ta 7 yıldır aranan FETÖ firarisi çift yakalandı

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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 7 yıldır firar olan çift, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Zonguldak'ta 7 yıldır aranan FETÖ firarisi çift, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2016 yılından itibaren firar olarak aranan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ve mahrem imamlar K.Ç. (41) ve eşi R.Ç (37) yakalandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Gaziantep ve Malatya'da yakalanan her iki şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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