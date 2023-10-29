Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde düzenlenen törenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Törene birçok kamu kurumu temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve konuşmalarla devam etti. Dereceye girenler ödüllendirildi ve tören kortej yürüyüşüyle sona erdi.

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Gazipaşa Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcıları Turgut Subaşı, Mehmet Türk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Başsavcı Abdurrahim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Vali Bektaşoğlu, törene katılanların bayramını kutladı.

Program şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve kortej yürüyüşü ile sona erdi. - ZONGULDAK