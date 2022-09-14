Zonguldak politika haberi | AK Parti'den Kdz. Ereğli'ye konut projesi müjdesi

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan Türkiye genelinde 500 bin yeni konut projesine Kdz. Ereğli ilçesinin de alındığını ifade etti.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün kamuoyuna açıklanan Türkiye genelinde 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 500 bin yeni konut projesinin büyük bir heyecana yol açtığını ve milletin takdirini kazandığını söyledi. Bozkurt, Kdz. Ereğli ilçesinin de 500 bin yeni konut projesine dahil edilmesi için Çevre Bakanlığı yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerin olumlu neticelendiğini ifade etti. Başkan Bozkurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında kurulan ve ilk seçimde milletimizin büyük teveccühü ile iktidara gelen partimiz aradan geçen 22 yıllık süreç içerisinde Türkiye'nin her noktasına olduğu gibi her alanda sayısız eserler kazandırmıştır. 22 yıllık iktidarımız döneminde Kdz. Ereğli ilçemize de eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora birçok alanda çok önemli yatırımlar yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün kamuoyuna açıklanan dar gelirlilere yönelik 500 bin yeni konut projesi de milletimizde büyük bir heyecana yol açmış ve takdir görmüştür. 500 bin yeni konut projesine Kdz. Ereğli ilçemizin de dahil edilmesi noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler olumlu neticelenmiş ve ilçemize ilk planda 100 adet konut yapılması kararı alınmıştır. Alınan bu karar TOKİ sayfasında da yayınlanmıştır. Sayının ilerleyen süreçte artırılması için çalışmalarımız devam edecektir. Bu vesile ile ülkemize ve milletimize bu projeyi kazandıran başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kdz. Ereğli'mize hayırlı olsun." - ZONGULDAK