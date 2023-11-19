Zonguldak Karadeniz Ereğli Cezaevindeki Hükümlüler Düzce'ye Nakledildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden 39'unun, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.