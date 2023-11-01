Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Toplantısı Öncesi Tartışma

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Belediye meclis toplantısı öncesi zabıtalar ile MHP İl Teşkilatı yöneticileri arasında tartışma çıktı. Polis müdahale ederek tarafları ayırdı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Belediye meclis toplantısı öncesi yaşanan tartışmaya polis müdahale etti.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda yapılan toplantı öncesi, zabıtalar ile MHP İl Teşkilatı yöneticileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sivil polis ekipleri devreye girdi.

Toplantı salonunun dışına taşan olayda polis tarafları ayırarak güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra devam edilen meclis toplantısında görüşülen gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.