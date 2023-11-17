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Zonguldak İl Jandarma Komutanı Necdet Karaveli'yi ziyaret etti

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'yi ziyaret etti. Ziyarette İl Genel Meclis üyeleri İsmail Terzi ve Kerim Yılmaz da hazır bulundu. Necdet Karaveli, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç İl Genel Meclisi'nin çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Yalınkılıç ise Karaveli ve tüm ekibine çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.