Zonguldak İl Başkan Yardımcılığı Görevine Şahin Elçi Getirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan iş adamı Şahin Elçi, MHP Zonguldak İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Elçi, yaptığı açıklamada, iş hayatında olduğu gibi siyasi hayatta da ülke ekonomisine katkı sunacağını belirtti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan iş adamı Şahin Elçi MHP Zonguldak İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Zonguldak ve Kdz.Ereğli ilçesinde önemli yatırımları olan Şahin Elçi geçtiğimiz günlerde kongresi yapılan yönetim kurulunda yer alan Şahin Elçi önemli bir göreve getirildi. İl başkan Yardımcılığı görevine atanan Elçi 'Bu zamana kadar nasıl iş hayatımızda ülke ekonomisine katkı sunduysak, siyasi hayatımızda da üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız bana bu görevi layık gören yönetime ve partili arkadaşlara teşekkür ediyorum " dedi.

Öte yandan MHP'nin İl Yönetim Kurulu da belli oldu. - ZONGULDAK