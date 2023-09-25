Zonguldak Dernekleri Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda Ziya Öncan yeniden başkan seçildi

Zonguldak Dernekleri Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan Ziya Öncan güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

ZONDEF 24 Eylül 2023 Pazar günü 5. olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Genel Kurul öncesi salonu dolduran misafirlere, Zonguldaklı saz sanatçısı Samet Açıkgöz türküleriyle unutulmaz anlar yaşattı. Çok sayıda dernek başkanı ve yöneticilerin katıldığı, farklı illerin çok sayıda konfederasyon ve federasyon başkanlarının da katıldığı kongrede Divan Başkanlığını, Karadeniz Konfederasyonu ( KASTOB ) Genel Başkanı Nevzat Duyar, Divan Heyeti olarak İBB STK Koordinatörü Uğur Dağ ve Karakder Bşk. Metin Kara görev yaptı.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan da kongreye katıldı. Kongrede faaliyet raporu okundu. Vizyon projeleri açıklandı. Yönetim kurulu üyeleri ve dernek başkanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi. Maraş depreminde ev bağışı yapanlara da plaket takdim edildi. Katılanlara teşekkür eden Ziya Öncan, "Kongremize katılan tüm davetlilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde yeni projelerimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK