Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan oy kullandı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ailesi ile birlikte Fener İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı.

Zonguldak'ta oy kullanma işlemleri başladı. Saat 08.00 itibariyle vatandaşlar oylarını kullanacakları binalara geldi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan eşi Ceyda Alan ile birlikte oyunu kullanmak üzere Fener İlkokulu'na geldi. Burada görevlilerden oy pusulası ve mührü alarak kabinde 1117 sayılı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Alan, "İlk turda biliyorsunuz. Elli artı bir kuralı geçerli olduğu için Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştı. Bugün de onun için buradayız. Oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İlk turde da biliyorsunuz zaten parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'nın olmuştu. Umarım bugün de gönlümüzden geçtiği gibi olur. Dediğim gibi vatandaşımız sandık başına gelerek özgür iradesiyle oyunu kullanıyor. Inşallah milletimizin iradesi bugün sandığa yansır ve bizim için iyi bir sonuç olur diye temenni ediyoruz. Bu sefer herhalde çok uzun sürmez diye tahmin ediyorum sayımlar. Çünkü malum geçen seferki milletvekili seçimdeki pusula çok ve geniş de bu sefer tek pusula sadece Cumhurbaşkanlığı pusulası olduğu için inşallah akşam saat yedi buçuklarda sonuç alırız diye tahmin ediyoruz. Dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun. Burada yine gördüğünüz gibi bütün siyasi partilerin meclis üyeleri var, temsilcileri var. Geçen seçimde de buradaydık. Zonguldak'ta gerçekten bunu çok iyi örneklerini sergiliyoruz, beraberiz. Vatandaş geliyor, gönlünce, özgür iradesini kullanıyor, oyunu kullanıyor. Burada da hiçbir sıkıntı olmadan ki Zonguldak'ımızın genelinde öyle, ülke genelimiz de öyle. İnşallah bugün de en ufak bir sıkıntı olmadan seçim, huzur içinde sonuçlanır. Ben buna bu sürece kat bütün siyasi partilere yani kardeşlik duygusu içinde, centilmence, hiçbir kötü söz söylemeden, hiç kalp kırmadan bu süreç geçildi. Bütün hepsine, bütün siyasilere, emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur ülkemize" dedi. - ZONGULDAK