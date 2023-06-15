Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Ankara'ya gitti, vekaleti MHP'li Meclis Üyesi Okan Doğramacı'ya bıraktı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ankara'ya bir dizi görüşme için gitti ve başkanlık vekaletini MHP'li Meclis Üyesi Okan Doğramacı'ya bıraktı. Doğramacı, Alan'ın dönüşüne kadar başkan vekilliği görevini sürdürecek.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ankara ziyareti sebebiyle vekaleti MHP'li Meclis Üyesi Okan Doğramacı'ya bıraktı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, bir dizi görüşme yapmak üzere Ankara'ya hareket etti. Başkan Alan, ziyaret öncesi başkanlık vekaletini MHP'li Meclis Üyesi Okan Doğramacı'ya bıraktı. Alan'ın şehre döneceği güne kadar başkan vekilliği görevini sürdürecek olan Doğramacı'ya ilk ziyareti MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk ve partililer yaptı. Doğramacı, görevde kaldığı süre boyunca belediyenin çalışmalarını sürdürecek. Cumhur İttifakı ortaklarının seçimden sonra da ortak hareket etmesi memnuniyet yaşattı. - ZONGULDAK