Zonguldak Barosu, Avukatlara Yönelik Saldırıları Kınadı

Zonguldak Barosu, meslektaşlarına yönelik artan saldırıları kınayarak, avukatların mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerini engellemeye yönelik saldırıların savunma hakkının etkin kullanılmasını tehlikeye attığını belirtti. Adalet sistemine ve adil yargılanma hakkına ciddi tehdit oluşturan avukatlara yönelik şiddetin engellenmesi için yasal düzenlemelerin yapılması ve meclis araştırma komisyonlarının kurulması talep edildi.

Zonguldak Barosu avukatları, meslektaşlarına yönelik artan saldırıları kınadı.

Barodan yapılan açıklamada, bu tür saldırıların avukatların mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerinden kaynaklandığını ve savunma hakkının etkin kullanılması için mücadele ederken bu görevin ifasını önlemeye yönelik olduğu ifade edildi.

Avukatlara yönelik şiddetin, adalet sistemine ve adil yargılanma hakkına ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, TBMM'de gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve meclis araştırma komisyonlarının kurulması talebinde bulunuldu.

Avukatların savunma görevini yerine getirirken tehdit altında oldukları ve hak arama özgürlüğünün bu tür saldırılarla tehlikeye girdiği belirtilen açıklamada, "Devletin tüm kurumlarında ve yurttaşlarda, avukata yönelik şiddetin engellenmesiyle ilgili farkındalık yaratılmalı ve buna ilişkin somut çalışmalar hayata geçirilmelidir." denildi.