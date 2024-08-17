Bayraktar: Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için çalışıyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için çalıştıklarını belirterek, "Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gaz, bugün itibariyle günlük 6 milyon metreküpe çıktı. Yani Türkiye'deki doğal gaz kullanan 20 milyon hanenin 2.6 milyonu artık doğal gazını Karadeniz'de ürettiğimiz doğal gazdan karşılıyor" dedi. Bayraktar ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) özelleştirilmesi gündemlerinin olmadığını da söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nın Danışma Kurulu toplantısına katılmak için kente geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya Bakan Bayraktar'ın yanı sıra milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı. Enerji bağımsızlığının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Biz 2016 yılından sonra, bir milli heyecanla, milli ruhla tekrar farklı bir bakış açısıyla 'milli enerji ve maden politikası' adında bir politika geliştirmeye başladık. ve dedik ki 'Türkiye enerjideki dışa bağımlılığını bitirmezse, Türkiye petrol ve doğal gazını kendisi arayıp bulmazsa, üretmezse bizim maalesef içinde bulunduğumuz bu ekonomik daralmadan çıkmamız zor. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesi bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye enerjide bağımsız olursa, Türkiye tam bağımsız o zaman olabilir. O yolda çalışmaya başladık. Şu anda Türkiye dünya üzerinde en gelişmiş filolardan birine 4 tane derin deniz sondaj gemisi, 'Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdulhamid Han' gemilerine sahip. 2 tane sismik gemisine sahip. Bunların yanında 31 tane gemi Filyos'ta bu faaliyetle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu anlayışla, gidilmeyen yerlere gideceğiz dedik" dedi.

'DOĞAL GAZ ÜRETİMİ GÜNLÜK 6 MİLYON METREKÜPE ÇIKTI'

2020 yılında Türkiye'nin en az 15 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek 710 milyar metreküplük tarihin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Bütün ortaya koyduğumuz strateji ve icraatların temel hedefi Türkiye'yi enerjideki dışa bağımlılıktan kurtarmak. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gaz, bugün itibariyle günlük 6 milyon metreküpe çıktı. Yani Türkiye'deki doğal gaz kullanan 20 milyon hanenin 2.6 milyonu artık doğal gazını Karadeniz'de ürettiğimiz doğal gazdan karşılıyor. İnşallah bu 6 milyon metreküpü 2025 yılının nisan ayına kadar 10 milyon metreküpe çıkartacağız" diye konuştu.

'TTK'NIN ÜRETİMİNİ ARTIRMAMIZ LAZIM'

Zonguldak kömürünü stratejik olarak önemli gördüklerini ifade eden Bakan Bayraktar, TTK'nın özelleştirme tartışmalarına da cevap verdi. Türkiye'nin elektriğinin yüzde 36'sını karşılayan özellikle yerli kömürün dışa bağımlılığı azalttığına değinen Bayraktar, "Yerli kömürün mutlak suretle bulunması, çıkarılması üretilmesi gereken çok önemli bir yakıttır. Bundan sonra da bizim mutlaka kömür kaynaklarımızı kullanmamız lazım. Türkiye'nin zenginliklerini mutlaka ekonomiye kazandıracağız. TTK 1 milyon ton taşkömürü üretiyor. Bunu mutlaka artırmamız lazım. Bunu artırmak için daha çok istihdam kapısı açmamız lazım. TTK'yı mutlaka daha ileri götürmemiz lazım, üretimini artırmamız lazım, karlılığını sağlamamız lazım. Bu sayede özel sektördeki üreticilerle, rödevansçılarımızla beraber Türkiye'nin enerji ihtiyacını, kendi imkanlarıyla daha çok karşılayabilecek hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla bizim TTK'ya bakışımız budur. Bunu birkaç hafta önce ortaya çıkarılana karşı ifade ettik. Net bir şekilde, bir özelleştirme gündemimiz yoktur. Türkiye Taşkömürü Kurumu taş gibi yerinde durmaya devam edecek, daha güçlü bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

'2053'LERDE NET İHRACATÇI BİR ÜLKE HALİNE GELECEĞİZ'

Türkiye'nin AK Parti yönetiminde enerjide sessiz bir devrim geçirdiğini söyleyen Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"30 bin megavatlardan 111 bin megavatlara geldiğimiz, neredeyse hiç üretimi olmayan rüzgar ve güneşten bugün 29 bin megavat elektrik üreten bir Türkiye haline geldik. Türkiye, barajlarıyla, hidroelektrik santralleriyle inşallah çok yakında nükleer santraliyle enerjisini kendisi karşılayan, enerjide dışa bağımlılığını düşürmüş bir ülke haline gelecek. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı nasıl düşürdüyse 2053'lerde de enerjideki dışa bağımlılığı da bitirmiş, net ihracatçı bir ülke haline gelecektir."

'YENİ MÜJDELER VERMEYE GAYRET EDECEĞİZ'

Filyos'taki üretimin 25 yıl daha sürebileceğini ancak Sakarya Gaz Sahası'nın tek başına yetmeyeceğini ifade eden Bayraktar, "Bunu mutlaka artırmamız lazım. Türkiye'nin ihtiyacı 50 milyar metreküp, yani Türkiye, Avrupa'nın en çok doğal gaz tüketen 4 ülkesinden birisi. Dolayısıyla Türkiye'nin Karadeniz'de, Akdeniz'de, Somali'de, Libya'da; farklı operasyonları, çalışmaları olmaya devam edecek. Sizlerin dualarıyla bu hedeflediğimiz yolda yürümeye ve inşallah sizlere hayırlı haberler vermeye, yeni zaferler yeni müjdeler vermeye gayret edeceğiz" dedi.

'YENİ KEŞİFLERLE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAĞIZ'

Gabar'da da önemli faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Bayraktar, "Onlarca kuyudan her gün 47 bin varil oradan bütün Türkiye'ye ham petrol rafinerilerine gidiyor. İnşallah 47 bini 100 bin varile çıkaracağız. Hakkari'de, Van'da yapacağımız ve yaptığımız çalışmalarla Karadeniz'de yeni yapacağımız çalışmalarla, yeni sondajlarla da hem mevcut rezervleri artıracağız hem de yeni keşiflerle inşallah petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Aile ve Gençlik Bankası'nın fonu petrol, doğal gaz ve maden gelirlerimizden gelecek. Yeni evlenecek genç kardeşlerimize destekler, krediler iş kuracaklara imkanlar buralardan inşallah sağlanmış olacak" diye konuştu.

'GELİR DURUMU YÜKSEKLER GERÇEK MALİYETLERE KATLANSIN'

Doğal gaz ve elektrikte maliyetleri devlet olarak üstlenmeye gayret ettiklerini belirten Bayraktar, "Bugün vatandaşımızın ödeyeceği 1000 liralık faturanın 600 lirasını devlet karşılıyor. Benzer şekilde doğal gazda maliyetleri yansıtmamaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bütçe imkanlarımız nispetinde bu desteklere devam edeceğiz. Şunu hedefliyoruz, gelir durumu yüksek vatandaşlarımız onlar biraz gerçek maliyet ne ise ona katlansınlar istiyoruz. Onun dışında, gerçek ihtiyaç sahibi, emeklimiz, dar gelirli vatandaşımıza bu destekler ulaşsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'a konuşmasının ardından AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan tarafından hediyeler takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Bakan Bayraktar, Filyos'ta bulunan doğal gaz işleme tesisine hareket etti.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,